***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.11.2019 13:59
***ZORLF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZORLF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Zorlu Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFZORF62015
Nominal Değer (TL)
35.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
15/11/2019
Vadesi (Gün)
224
İtfa Tarihi
23/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798614
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27270,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,17
|116.470.208
|% 13,62
|
|METRO
|2,67
|47.016.793
|% 11,25
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,37
|17.706.168
|% 8,98
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.015.687
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,44
|27.960.600
|% -4,71
|
|THYAO
|13,31
|1.042.377.995
|% -0,22
|
|PGSUS
|75,40
|423.634.259
|% 6,05
|
|ASELS
|19,14
|299.839.857
|% 0,42
|
|KRDMD
|2,33
|271.867.555
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|261.821.275
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,36
|178.972.814
|% -2,16
|
|KRDMD
|2,33
|271.867.555
|% 1,75
|
|THYAO
|13,31
|1.042.377.995
|% -0,22
|
|CEMAS
|1,21
|60.645.654
|% -1,63
|
|ISFIN
|2,67
|114.443.953
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3626
|7,3995
|% -0,56
|
|Frank
|5,7879
|5,8228
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|7,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,17
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,84
|
|Yarım
|866
|888
|2,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|