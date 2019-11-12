***ZORLF* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
12.11.2019 13:31
***ZORLF******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK1922 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1915 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2019 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK1915 FİNANSMAN BONOSU 12/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798451
BIST
16:24104.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 910,84
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
16:245,7708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
16:246,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0128
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
16:24269,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 269,58
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.450.209
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|225.409.285
|% 19,83
|
|DGGYO
|3,48
|32.158.811
|% 17,57
|
|ISBTR
|25.656,50
|436.161
|% 15,00
|
|AKENR
|0,76
|51.503.220
|% 13,43
|
|KLNMA
|39,44
|2.274.584
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,41
|73.708.956
|% -10,87
|
|SELEC
|5,51
|14.101.322
|% -6,61
|
|YATAS
|5,94
|34.650.674
|% -5,86
|
|GEREL
|2,28
|23.387.368
|% -5,79
|
|THYAO
|13,34
|1.952.685.431
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,15
|647.451.339
|% 7,64
|
|ASELS
|19,07
|389.215.167
|% 1,54
|
|GARAN
|9,86
|313.369.634
|% 0,92
|
|PETKM
|3,69
|283.168.796
|% 0,54
|
|IEYHO
|0,41
|73.708.956
|% -10,87
|
|OZGYO
|1,39
|225.409.285
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|1.952.685.431
|% 2,69
|
|CEMAS
|1,21
|118.172.336
|% 10,00
|
|PETKM
|3,69
|283.168.796
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3875
|7,4246
|% -0,14
|
|Frank
|5,7758
|5,8106
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5347
|1,5424
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,57
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|-9,24
|
|Yarım
|863
|885
|-4,47
|
|Çeyrek
|433
|443
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|0,16
|
Seans Raporu
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-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1019, 23 artarak (% 1.03 ) 100, 070
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, UMPAS, OZGYO, ARSAN, ISBTR
-
16:38
EDIP, FORMT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
KLNMA, OLMIP, KPHOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36SEYKM
Yüzde 9.79 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 199 adet işlem