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***ZORLF* *HLVKS* *GARAN* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

07.01.2020 15:46
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF******HLVKS******GARAN******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler GARAN, HLVKS, TRMNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016D3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/01/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016D3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/01/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA12015 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808324


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BRYAT 67,10 10.628.511 % 17,00  
DERAS 4,05 82.630.628 % 16,05  
DAGHL 2,88 15.604.907 % 14,74  
HUBVC 16,94 85.647.603 % 13,69  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8191 7,8583 % -0,26  
Frank 6,1317 6,1686 % -0,14  
Riyal 1,5881 1,5960 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 2,42  
Altın Gr. 301 301 0,44  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -12,00  
Tam 1.988 2.037 -12,12  
Yarım 961 985 -5,86  
Çeyrek 482 493 -2,93  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,04  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,01  
B. Petrol 68,38 68,38 -0,53  
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