***ZORLF* *HLVKS* *GARAN* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***ZORLF******HLVKS******GARAN******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler GARAN, HLVKS, TRMNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016D3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/01/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016D3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 07/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRANE2915 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 07/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/01/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA12022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 07/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRFTERA12015 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF62015 FİNANSMAN BONOSU 07/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808324BIST