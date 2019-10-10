***ZORLF* *VAKVK* *BRKT* *ISGYO* *KTKVK* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı
10.10.2019 17:34
***ZORLF******VAKVK******BRKT******ISGYO******KTKVK******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, BRKT, ISGYO, KTKVK, VAKVK, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE1912 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1937 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1937 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYE1915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/10/2019 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYE1915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1954 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1954 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792333
BIST