***ZORLF* *VAKVK* *BRKT* *ISGYO* *KTKVK* *AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***ZORLF******VAKVK******BRKT******ISGYO******KTKVK******AKDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, BRKT, ISGYO, KTKVK, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNE1912 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1937 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE1937 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYE1915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/10/2019 İtfaİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGYE1915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE1914 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1939 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1954 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1954 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12028 FİNANSMAN BONOSU 10/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792333BIST