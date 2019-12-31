***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.12.2019 15:21
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 148.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve 76/1663 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 09.12.2019 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806140
BIST
16:09114.829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 74,67
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:095,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 5,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9517
En Düşük
5,9419
16:096,6871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,6740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6871
En Düşük
6,6569
16:09290,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,21
|Açılış
|: 290,94
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.996.742
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|IHEVA
|3,07
|4.183.135
|% 13,70
|
|KLMSN
|20,70
|81.725.174
|% 12,44
|
|ADBGR
|6,99
|19.682.024
|% 12,20
|
|KLGYO
|3,79
|158.555.712
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,90
|20.011.009
|% -8,78
|
|THYAO
|14,43
|1.021.566.678
|% 0,84
|
|ASELS
|20,94
|656.185.921
|% 2,25
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|297.115.594
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|319.613.783
|% -0,57
|
|PETKM
|3,80
|478.954.102
|% 1,60
|
|ODAS
|2,08
|244.793.332
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,23
|136.812.138
|% 0,82
|
|IHYAY
|1,05
|115.856.023
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8652
|% 0,71
|
|Frank
|6,1339
|6,1708
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,23
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,61
|
|Yarım
|927
|951
|5,13
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-0,47
|
Seans Raporu
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16:23XU100
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16:18
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