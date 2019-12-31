***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere talep ettiği, 148.000.000 TL.'sına kadar Borçlanma Aracı ihraç edebilmesine ilişkin talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve 76/1663 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İlgili İhraç Belgesi ve şirketimizin 09.12.2019 tarihli SPK Başvuru formu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806140BIST