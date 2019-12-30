***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 148.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.11.2019İhraç Tavanı Tutarı 148.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.12.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 26.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 148.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 76/1663 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi 76-1663 26.12.2019.pdfEK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. Başvuru Formu 09.12.2019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805789BIST