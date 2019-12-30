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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.12.2019 14:49
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Zorlu Faktoring A.Ş.'ne 148.000.000,- TL. "İhraç Belgesi" Tahsisi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 148.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.12.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 26.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 148.000.000,- TL. tutara kadar yurtiçinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, "İhraç Belgesi" talebi, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 76/1663 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi 76-1663 26.12.2019.pdf
EK: 2 Zorlu Faktoring A.Ş. Başvuru Formu 09.12.2019.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805789


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