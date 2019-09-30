***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSZORF91918 ISIN KODLU 7.000.000 TL TAHVİL HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 199.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 12.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.09.2019Vade (Gün Sayısı) 532Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORF91918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2018Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 19Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 1,37 17,86 19,41 95.900 Evet2 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 1,47 19,16 20,95 102.900 Evet3 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 1,62 21,12 23,3 113.400 Evet4 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 1,74 22,68 25,22 121.800 Evet5 03.09.2018 31.08.2018 03.09.2018 1,84 23,99 26,83 128.800 Evet6 01.10.2018 28.09.2018 01.10.2018 2,03 26,46 29,95 142.100 Evet7 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018 2,19 27,56 31,35 153.300 Evet8 26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 2,05 27,71 31,56 143.500 Evet9 24.12.2018 21.12.2018 24.12.2018 1,8 23,46 26,18 126.000 Evet10 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,81 23,59 26,34 126.700 Evet11 18.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 1,63 21,25 23,46 114.100 Evet12 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 1,65 21,51 23,78 115.500 Evet13 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 1,68 21,9 24,26 117.600 Evet14 13.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 1,88 24,51 27,48 131.600 Evet15 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 1,99 25,94 29,29 139.300 Evet16 08.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 2,04 26,59 30,12 142.800 Evet17 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 1,69 22,03 24,42 118.300 Evet18 02.09.2019 29.08.2019 02.09.2019 1,48 19,29 21,11 103.600 Evet19 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 1,54 20,08 22,05 107.800 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 7.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 16/04/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF91918 ISIN kodlu 7.000.000- TL. tutarındaki tahvilin, 19. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789228BIST