***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.09.2019 16:27
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORF91918 ISIN KODLU 7.000.000 TL TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.09.2019
Vade (Gün Sayısı) 532
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF91918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 1,37 17,86 19,41 95.900 Evet
2 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 1,47 19,16 20,95 102.900 Evet
3 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 1,62 21,12 23,3 113.400 Evet
4 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 1,74 22,68 25,22 121.800 Evet
5 03.09.2018 31.08.2018 03.09.2018 1,84 23,99 26,83 128.800 Evet
6 01.10.2018 28.09.2018 01.10.2018 2,03 26,46 29,95 142.100 Evet
7 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018 2,19 27,56 31,35 153.300 Evet
8 26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 2,05 27,71 31,56 143.500 Evet
9 24.12.2018 21.12.2018 24.12.2018 1,8 23,46 26,18 126.000 Evet
10 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,81 23,59 26,34 126.700 Evet
11 18.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 1,63 21,25 23,46 114.100 Evet
12 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 1,65 21,51 23,78 115.500 Evet
13 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 1,68 21,9 24,26 117.600 Evet
14 13.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 1,88 24,51 27,48 131.600 Evet
15 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 1,99 25,94 29,29 139.300 Evet
16 08.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 2,04 26,59 30,12 142.800 Evet
17 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 1,69 22,03 24,42 118.300 Evet
18 02.09.2019 29.08.2019 02.09.2019 1,48 19,29 21,11 103.600 Evet
19 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 1,54 20,08 22,05 107.800 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 7.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 16/04/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF91918 ISIN kodlu 7.000.000- TL. tutarındaki tahvilin, 19. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789228
BIST