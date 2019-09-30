***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF91915 ISIN KODLU 32.500.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 80.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 32.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.09.2019Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF91915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 2,14795 698.083,75 Evet2 13.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 2,14795 698.083,75 Evet3 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 2,14795 698.083,75 Evet4 08.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 2,14795 698.083,75 Evet5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 2,14795 698.083,75 Evet6 02.09.2019 29.08.2019 02.09.2019 2,14795 698.083,75 Evet7 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 2,14795 698.083,75 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 32.500.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 18/03/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF91915 ISIN kodlu 32.500.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789229BIST