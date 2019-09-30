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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.09.2019 16:29
GÜNCEL HABERLER

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF91915 ISIN KODLU 32.500.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 80.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 32.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.09.2019
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF91915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019 2,14795 698.083,75 Evet
2 13.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 2,14795 698.083,75 Evet
3 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 2,14795 698.083,75 Evet
4 08.07.2019 05.07.2019 08.07.2019 2,14795 698.083,75 Evet
5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 2,14795 698.083,75 Evet
6 02.09.2019 29.08.2019 02.09.2019 2,14795 698.083,75 Evet
7 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 2,14795 698.083,75 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.09.2019 27.09.2019 30.09.2019 32.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 18/03/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF91915 ISIN kodlu 32.500.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789229


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