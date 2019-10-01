***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2019 16:43
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFK1923 ISIN KODLU 12.500.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 80.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2019
Vade (Gün Sayısı)
11:15104.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 248,67
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:155,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0207
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:156,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:15273,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,04
|Açılış
|: 273,17
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26