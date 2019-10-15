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***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.10.2019 16:02
GÜNCEL HABERLER

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORFK1915 ISIN KODLU 35.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 80.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORFK1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 2,22466 778.631 Evet
2 25.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 2,22466 778.631 Evet
3 23.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 2,22466 778.631 Evet
4 20.08.2019 19.08.2019 20.08.2019 2,22466 778.631 Evet
5 17.09.2019 16.09.2019 17.09.2019 2,22466 778.631 Evet
6 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 2,22466 778.631 Evet
7 12.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 2,22466 778.631
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 35.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/04/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK1915 ISIN kodlu 35.000.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 6.Kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793310


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