***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFK1915 ISIN KODLU 35.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 80.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 35.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.11.2019Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFK1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 2,22466 778.631 Evet2 25.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 2,22466 778.631 Evet3 23.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 2,22466 778.631 Evet4 20.08.2019 19.08.2019 20.08.2019 2,22466 778.631 Evet5 17.09.2019 16.09.2019 17.09.2019 2,22466 778.631 Evet6 15.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 2,22466 778.631 Evet7 12.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 2,22466 778.631Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 35.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/04/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK1915 ISIN kodlu 35.000.000,- TL. tutarındaki finansman bonosunun, 6.Kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793310BIST