***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF12010 ISIN KODLU 11.002.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 83.850.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.01.2020Vade (Gün Sayısı) 336Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF12010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.002.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 2,41644 265.857 Evet2 03.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 2,41644 265.857 Evet3 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 2,50274 275.351 Evet4 29.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 2,33014 256.362 Evet5 26.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 2,41644 265.857 Evet6 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 2,41644 265.857 Evet7 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 2,41644 265.857 Evet8 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 2,41644 265.857 Evet9 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 2,41644 265.857 Evet10 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 2,41644 265.85711 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 2,41644 265.85712 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 2,41644 265.857Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 11.002.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 06/02/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12010 ISIN kodlu 11.002.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 9. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793481BIST