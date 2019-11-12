GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2019 17:03
GÜNCEL HABERLER



***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORF62015 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı ve Faiz Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 1,43836 503.426
2 07.01.2020 06.01.2020 07.01.2020 1,43836 503.426
3 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020 1,43836 503.426
4 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 1,43836 503.426
5 31.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 1,43836 503.426
6 28.04.2020 27.04.2020 28.04.2020 1,43836 503.426
7 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 1,23288 431.508
8 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 1,64384 575.344
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 35.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 35.000.000-TL nominal değerli, 224 gün vadeli, 23.06.2020 itfa tarihli, TRFZORF62015 ISIN kodlu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 12.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798492


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05103.781
Değişim :  -1,00% |  -1.047,60
Açılış :  104.307  
Önceki Kapanış :  104.828  
En Yüksek
105.165 En Düşük
103.309
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,68 106.797.397 % 19,64  
KLNMA 38,56 16.643.065 % 14,97  
EUYO 1,23 29.916.259 % 14,95  
RYGYO 2,31 23.104.969 % 11,59  
PINSU 2,27 29.074.918 % 11,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3842 7,4212 % 0,41  
Frank 5,7964 5,8313 % 0,30  
Riyal 1,5287 1,5363 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.472 1.472 7,47  
Altın Gr. 272 272 2,11  
Cumhuriyet 1.807 1.834 7,00  
Tam 1.796 1.841 7,78  
Yarım 868 891 3,76  
Çeyrek 435 445 1,88  
Gümüş.Ons 16,99 17,01 0,06  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,47 62,47 0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru