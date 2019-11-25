***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORF52016 ISIN KODLU 36.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 179.800.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 36.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.05.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORF52016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 1,64384 591.782,4 Evet2 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 1,42466 512.877,6 Evet3 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 1,53425 552.3304 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,53425 552.3305 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 1,53425 552.3306 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 1,53425 552.3307 13.04.2020 10.04.2020 13.04.2020 1,53425 552.3308 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 1,53425 552.330Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 36.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/09/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52016 ISIN kodlu 36.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 2. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800274BIST