***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORFK1923 ISIN KODLU 12.500.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 80.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.500.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.11.2019Vade (Gün Sayısı) 197Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORFK1923Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 2,22466 278.082,5 Evet2 09.07.2019 08.07.2019 09.07.2019 2,22466 278.082,5 Evet3 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 2,22466 278.082,5 Evet4 03.09.2019 02.09.2019 03.09.2019 2,22466 278.082,5 Evet5 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 2,22466 278.082,5 Evet6 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,30411 288.013,75 Evet7 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 2,22466 278.082,5 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 12.500.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Faktoring A.Ş. olarak 14/05/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK1923 ISIN kodlu 12.500.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800578BIST