***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.11.2019 10:42
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORFK1923 ISIN KODLU 12.500.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 80.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 197
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORFK1923
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 2,22466 278.082,5 Evet
2 09.07.2019 08.07.2019 09.07.2019 2,22466 278.082,5 Evet
3 06.08.2019 05.08.2019 06.08.2019 2,22466 278.082,5 Evet
4 03.09.2019 02.09.2019 03.09.2019 2,22466 278.082,5 Evet
5 01.10.2019 30.09.2019 01.10.2019 2,22466 278.082,5 Evet
6 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 2,30411 288.013,75 Evet
7 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 2,22466 278.082,5 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 12.500.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 14/05/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFK1923 ISIN kodlu 12.500.000- TL. tutarındaki Bononun, 7. kupon dönem faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800578
BIST