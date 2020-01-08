***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2020 12:21
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF12010 ISIN KODLU 11.002.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 83.850.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 336
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 36,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF12010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.002.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 2,41644 265.857 Evet
2 03.04.2019 02.04.2019 03.04.2019 2,41644 265.857 Evet
3 02.05.2019 30.04.2019 02.05.2019 2,50274 275.351 Evet
4 29.05.2019 28.05.2019 29.05.2019 2,33014 256.362 Evet
5 26.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 2,41644 265.857 Evet
6 24.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 2,41644 265.857 Evet
7 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 2,41644 265.857 Evet
8 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 2,41644 265.857 Evet
9 16.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 2,41644 265.857 Evet
10 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 2,41644 265.857 Evet
11 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 2,41644 265.857 Evet
12 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 2,41644 265.857 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2020 07.01.2020 08.01.2020 11.002.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 06/02/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF12010 ISIN kodlu 11.002.000- TL. tutarındaki Bononyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808895
BIST