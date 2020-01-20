***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2020 15:19
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORF52016 ISIN KODLU 36.000.000 TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 179.800.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 36.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 224
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORF52016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 26.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 1,64384 591.782,4 Evet
2 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 1,42466 512.877,6 Evet
3 23.12.2019 20.12.2019 23.12.2019 1,53425 552.330 Evet
4 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,53425 552.330 Evet
5 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 1,53425 552.330
6 16.03.2020 13.03.2020 16.03.2020 1,53425 552.330
7 13.04.2020 10.04.2020 13.04.2020 1,53425 552.330
8 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 1,53425 552.330
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2020 08.05.2020 11.05.2020 36.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/09/2019 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORF52016 ISIN kodlu 36.000.000,- TL tutarındaki finansman bonosunun, 4. kupon dönem faizi ödenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813549
BIST