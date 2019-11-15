***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.11.2019 16:54
***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, aşağıda tam metni bulunan kararı almışlardır
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 26. Maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce 202.000.000,00- TL (İkiyüzikimilyonTürklirası)'na kadar değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine,
Bu kapsamda ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin tüm hüküm ve şartlarının belirlenmesi, ihraçlarla ilgili gerekli tüm başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda Şirketimiz imza sirküleri Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Kamuoyu Bilgisine Sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799181
BIST
17:50105.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.660,22
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
17:505,7484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:506,3546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:50270,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|148.986.348
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|TIRE
|2,11
|167.925.145
|% 15,30
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.566
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|METRO
|1,85
|72.433.415
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.000.888
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|YGYO
|0,47
|2.448.782
|% -4,08
|
|THYAO
|13,70
|1.215.918.873
|% 0,66
|
|GARAN
|9,93
|500.620.126
|% 1,95
|
|PGSUS
|75,35
|337.650.374
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|294.220.557
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|258.668.905
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.243.419
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.215.918.873
|% 0,66
|
|TIRE
|2,11
|167.925.145
|% 15,30
|
|IHLAS
|0,64
|44.814.592
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3952
|7,4323
|% 0,19
|
|Frank
|5,7826
|5,8175
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5272
|1,5348
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|-4,99
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,27
|62,27
|-0,01
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT