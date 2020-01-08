***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.01.2020 13:50
ma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 86.619,63 % 0,000377 % 0,003722 % 988,165583
ZRY 1.150.697,45 % 0,000803 % 0,049448 % 6.155,935178
VKY 17.003,81 % 0,00215 % 0,000731 % 33,991031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808976
BIST
15:55112.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 247,97
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:555,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0198
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:556,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0382
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:55301,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 301,80
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.837
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|16.022.922
|% 14,03
|
|TIRE
|5,67
|244.952.425
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,07
|75.513.665
|% 12,24
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|67.630.775
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.852.344.214
|% 0,00
|
|ASELS
|22,40
|670.878.490
|% 0,00
|
|GARAN
|11,02
|441.585.278
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|433.000.047
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|427.333.967
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,62
|372.712.109
|% 1,25
|
|THYAO
|13,55
|1.852.344.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|319.622.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.623.899
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|252.374.121
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7727
|7,8116
|% -0,50
|
|Frank
|6,1015
|6,1383
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|0,35
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|7,18
|
|Yarım
|965
|990
|3,47
|
|Çeyrek
|484
|495
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,19
|
Seans Raporu
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16:04XU100
Endeks 113, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 810.00 milyon TL de