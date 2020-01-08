***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.01.2020 15:45
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aralık '19 Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri (Revizyon)
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TCZ 240,04 % 0,00001 % 0,000096 % 967,71024
ZRY 5.831,51 % 0,000788 % 0,002335 % 296,532102
THL 0 % 0 % 0 % 0
HLY 2.044,19 % 0,0021 % 0,000819 % 38,980151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809183
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0220
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0428
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,62
|Açılış
|: 300,30
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
299,75
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7653
|7,8043
|% -0,60
|
|Frank
|6,1050
|6,1417
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-2,44
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|-1,05
|