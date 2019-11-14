***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420Transferler792.133 15.059.318 -15.851.451 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.294 14.198.880 14.188.586 14.188.586Dönem Sonu Bakiyeler13 12.500.000 110.008 3.125.874 24.071.244 14.198.880 54.006.006 54.006.006Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332Transferler1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.074 26.959.005 26.928.931 26.928.931Dönem Sonu Bakiyeler13 12.500.000 117.506 4.168.674 43.837.078 26.959.005 87.582.263 87.582.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.372.066 12.633.245Dönem Karı (Zararı)26.959.005 14.198.880Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler679.900 -799.556Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 790.775 313.591Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler674.343 729.910Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.422.948 -6.044.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -8.422.948 -6.044.062Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 7.592.408 4.032.232Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler45.322 168.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.898.604 -2.877.122Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-483.791 -3.691.610Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.121.968 1.821.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.607.212 1.922.302İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-514.756 -101.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.584.878 -150.831İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-36.094 -425İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.548.784 -150.406Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-400.345 142.763Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-366.320 -46.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-369.464 169.198İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.144 -215.633Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)208.755 57.440Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.849.943 -1.009.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.740.301 10.522.202Alınan Faiz8.375.798 5.133.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -10.007 -14.361Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -4.734.026 -3.007.919YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.757.584 3.483.733Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri25.363.119 35.738.203Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-26.229.904 -32.219.632Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 20.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-627.881 -34.838Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 -627.881 -34.838Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -33.282.918 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.385.518 16.116.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.385.518 16.116.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 59.402.941 36.970.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 53.017.423 53.087.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 53.250.012 59.587.380Finansal Yatırımlar1.477.826 172.572Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 1.477.826 172.572Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 1.477.826 172.572Ticari Alacaklar6 5.813.706 3.691.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 5.026.452 3.419.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar787.254 272.498Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 462.950 21.316İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 53.564 17.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar409.386 3.846Peşin Ödenmiş Giderler10 600.804 200.459İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 337.530 145.305İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 263.274 55.154ARA TOPLAM61.605.298 63.673.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.605.298 63.673.465DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.742 5.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.742 5.090Maddi Duran Varlıklar8 1.037.853 424.516Tesis, Makine ve Cihazlar8 441.932 333.107Mobilya ve Demirbaşlar8 207.578 49.649Özel Maliyetler8 370.808 41.760Diğer Maddi Duran Varlıklar8 17.535Kullanım Hakkı Varlıkları8 2.978.791 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 30.765.522 114.034Şerefiye9 30.723.063 114.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 42.459 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 389.377 242.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.176.285 786.389TOPLAM VARLIKLAR96.781.583 64.459.854KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar593.074İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar416.507Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2.1 416.507İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar176.567Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2.1 176.567Ticari Borçlar6 608.032 974.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 363.840 733.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar244.192 241.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 521.950 313.195Diğer Borçlar7 329.773 220.858İlişkili Taraflara Diğer Borçlar940 912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar328.833 219.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.997.492 1.355.336Kısa Vadeli Karşılıklar1.231.327 670.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 362.218 194.931Sigortacılık Teknik Karşılıkları12 869.109 475.622ARA TOPLAM6.281.648 3.534.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.281.648 3.534.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.541.882İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.194.320Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2.1 2.194.320İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar347.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.2.1 347.562Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 375.790 272.228TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.917.672 272.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.199.320 3.806.522ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar87.582.263 60.653.332Ödenmiş Sermaye13 12.500.000 12.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 117.506 147.580Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.168.674 3.125.874Diğer Kazançlar (Kayıplar)13 4.168.674 3.125.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 43.837.078 24.071.244Net Dönem Karı veya Zararı26.959.005 20.808.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR87.582.263 60.653.332TOPLAM KAYNAKLAR96.781.583 64.459.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 41.962.701 23.060.962 17.970.280 7.556.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.962.701 23.060.962 17.970.280 7.556.150BRÜT KAR (ZARAR)41.962.701 23.060.962 17.970.280 7.556.150Genel Yönetim Giderleri17 -15.832.021 -10.897.990 -5.201.087 -3.676.205Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 797.087 650.064 52.374 43.672Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -396.408 -625.986 306.336 -27.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.531.359 12.187.050 13.127.903 3.896.278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.531.359 12.187.050 13.127.903 3.896.278Finansman Gelirleri16 8.422.948 6.044.062 2.490.353 2.510.149Finansman Giderleri-402.894 0 -161.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20 34.551.413 18.231.112 15.456.302 6.406.427Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.592.408 -4.032.232 -3.807.383 -1.410.513Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -7.731.518 -4.229.872 -3.742.082 -1.478.238Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 139.110 197.640 -65.301 67.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.959.005 14.198.880 11.648.919 4.995.914DÖNEM KARI (ZARARI)26.959.005 14.198.880 11.648.919 4.995.914Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları26.959.005 14.198.880 11.648.919 4.995.914Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.074 -10.294 -17.872 -14.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -37.592 -12.867 -22.340 -18.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.518 2.573 4.468 3.717Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi7.518 2.573 4.468 3.717Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.074 -10.294 -17.872 -14.872TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.928.931 14.188.586 11.631.047 4.981.042Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.928.931 14.188.586 11.631.047 4.981.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798957BIST