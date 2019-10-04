***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri530.182,92 % 0,0154301Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000252Bağımsız Denetim Ücreti22.984 % 0,00066891Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri893.236,57 % 0,02599617Fon Yönetim Ücreti54.406.118,66 % 1,5834Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu72.730,07 % 0,00211669Gecelik Ters Repo Komisyonu767.653,82 % 0,02234129Vadeli Ters Repo Komisyonu279.617,66 % 0,00813781Borsa Para Piyasası Komisyonu10.473,05 % 0,0003048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00002435Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.980,05 % 0,00075611TOPLAM GİDERLER57.009.900,29 % 1,65917875DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.436.031.238,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790246BIST