***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
530.182,92 % 0,0154301
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000252
Bağımsız Denetim Ücreti
22.984 % 0,00066891
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
893.236,57 % 0,02599617
Fon Yönetim Ücreti
54.406.118,66 % 1,5834
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
72.730,07 % 0,00211669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
767.653,82 % 0,02234129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
279.617,66 % 0,00813781
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.473,05 % 0,0003048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00002435
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.980,05 % 0,00075611
TOPLAM GİDERLER
57.009.900,29 % 1,65917875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.436.031.238,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790246
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71