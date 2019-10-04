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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 15:04
GÜNCEL HABERLER

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
530.182,92 % 0,0154301
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000252
Bağımsız Denetim Ücreti
22.984 % 0,00066891
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
893.236,57 % 0,02599617
Fon Yönetim Ücreti
54.406.118,66 % 1,5834
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
72.730,07 % 0,00211669
Gecelik Ters Repo Komisyonu
767.653,82 % 0,02234129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
279.617,66 % 0,00813781
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.473,05 % 0,0003048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00002435
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.980,05 % 0,00075611
TOPLAM GİDERLER
57.009.900,29 % 1,65917875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.436.031.238,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790246


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