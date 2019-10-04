***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.680,78 % 0,0202667Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00065538Bağımsız Denetim Ücreti1.057,09 % 0,0079916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.509,68 % 0,01897318Fon Yönetim Ücreti206.912,44 % 1,56425828Hisse Senedi Komisyonu6.427,49 % 0,04859183Tahvil Bono Komisyonu3,85 % 0,00002911Gecelik Ters Repo Komisyonu1.786,93 % 0,01350919Vadeli Ters Repo Komisyonu745,62 % 0,00563689Borsa Para Piyasası Komisyonu179,11 % 0,00135407Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.112,9 % 0,00841353Türev Araçlar Komisyonu2.375,5 % 0,01795878Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.644,72 % 0,23923412TOPLAM GİDERLER257.522,8 % 1,94687265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.227.511,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790247BIST