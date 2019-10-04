***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.256,91 % 0,01625545Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00112115Bağımsız Denetim Ücreti1.057,09 % 0,01367121Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.506,42 % 0,01948233Fon Yönetim Ücreti86.758,04 % 1,12203027Hisse Senedi Komisyonu1.862,47 % 0,02408708Tahvil Bono Komisyonu288,31 % 0,00372868Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,01082222Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.878,45 % 0,05015948TOPLAM GİDERLER97.531,18 % 1,26135787DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.732.237,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790248BIST