***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.256,91 % 0,01625545
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00112115
Bağımsız Denetim Ücreti
1.057,09 % 0,01367121
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.506,42 % 0,01948233
Fon Yönetim Ücreti
86.758,04 % 1,12203027
Hisse Senedi Komisyonu
1.862,47 % 0,02408708
Tahvil Bono Komisyonu
288,31 % 0,00372868
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,01082222
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.878,45 % 0,05015948
TOPLAM GİDERLER
97.531,18 % 1,26135787
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.732.237,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790248
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 275,75
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71