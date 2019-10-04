***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri237,14 % 0,01526283Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00557955Bağımsız Denetim Ücreti1.057,09 % 0,06803655Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri733,97 % 0,04723987Fon Yönetim Ücreti26.128,41 % 1,68167988Hisse Senedi Komisyonu388,44 % 0,02500082Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu240,95 % 0,01550805Vadeli Ters Repo Komisyonu110,36 % 0,007103Borsa Para Piyasası Komisyonu13,3 % 0,00085602Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,05385822Türev Araçlar Komisyonu445,55 % 0,02867654Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.184,88 % 0,20498563TOPLAM GİDERLER33.463,58 % 2,15378698DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.553.708,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790249BIST