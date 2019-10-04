***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
237,14 % 0,01526283
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00557955
Bağımsız Denetim Ücreti
1.057,09 % 0,06803655
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
733,97 % 0,04723987
Fon Yönetim Ücreti
26.128,41 % 1,68167988
Hisse Senedi Komisyonu
388,44 % 0,02500082
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
240,95 % 0,01550805
Vadeli Ters Repo Komisyonu
110,36 % 0,007103
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13,3 % 0,00085602
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,05385822
Türev Araçlar Komisyonu
445,55 % 0,02867654
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.184,88 % 0,20498563
TOPLAM GİDERLER
33.463,58 % 2,15378698
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.553.708,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790249
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71