***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.846,74 % 0,0165516Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00077697Bağımsız Denetim Ücreti920,93 % 0,00825393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.254,88 % 0,0291722Fon Yönetim Ücreti145.902,93 % 1,30766996Hisse Senedi Komisyonu30,46 % 0,000273Tahvil Bono Komisyonu192,01 % 0,00172091Gecelik Ters Repo Komisyonu2.150,94 % 0,01927802Vadeli Ters Repo Komisyonu801,45 % 0,00718308Borsa Para Piyasası Komisyonu1.750,15 % 0,0156859Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.270,8 % 0,01138968Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.238,77 % 0,07384082TOPLAM GİDERLER166.446,75 % 1,49179606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.157.473,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790250BIST