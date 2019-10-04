***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.846,74 % 0,0165516
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00077697
Bağımsız Denetim Ücreti
920,93 % 0,00825393
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.254,88 % 0,0291722
Fon Yönetim Ücreti
145.902,93 % 1,30766996
Hisse Senedi Komisyonu
30,46 % 0,000273
Tahvil Bono Komisyonu
192,01 % 0,00172091
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.150,94 % 0,01927802
Vadeli Ters Repo Komisyonu
801,45 % 0,00718308
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.750,15 % 0,0156859
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.270,8 % 0,01138968
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.238,77 % 0,07384082
TOPLAM GİDERLER
166.446,75 % 1,49179606
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.157.473,52 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790250
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71