***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.153,7 % 0,01540841Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00011976Bağımsız Denetim Ücreti1.996,58 % 0,0027582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.099,46 % 0,01671494Fon Yönetim Ücreti1.082.939,99 % 1,49604002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu843,43 % 0,00116517Gecelik Ters Repo Komisyonu10.877,03 % 0,0150262Vadeli Ters Repo Komisyonu3.815,46 % 0,00527091Borsa Para Piyasası Komisyonu1.208,1 % 0,00166894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00115601Türev Araçlar Komisyonu6.328,73 % 0,0087429Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.447,8 % 0,01719616TOPLAM GİDERLER1.144.633,77 % 1,58126761DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.387.100,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790251BIST