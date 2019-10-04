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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 15:04
GÜNCEL HABERLER

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.153,7 % 0,01540841
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00011976
Bağımsız Denetim Ücreti
1.996,58 % 0,0027582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.099,46 % 0,01671494
Fon Yönetim Ücreti
1.082.939,99 % 1,49604002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
843,43 % 0,00116517
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.877,03 % 0,0150262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.815,46 % 0,00527091
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.208,1 % 0,00166894
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00115601
Türev Araçlar Komisyonu
6.328,73 % 0,0087429
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.447,8 % 0,01719616
TOPLAM GİDERLER
1.144.633,77 % 1,58126761
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.387.100,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790251


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