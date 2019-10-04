***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
11.153,7 % 0,01540841
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00011976
Bağımsız Denetim Ücreti
1.996,58 % 0,0027582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.099,46 % 0,01671494
Fon Yönetim Ücreti
1.082.939,99 % 1,49604002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
843,43 % 0,00116517
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.877,03 % 0,0150262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.815,46 % 0,00527091
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.208,1 % 0,00166894
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00115601
Türev Araçlar Komisyonu
6.328,73 % 0,0087429
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.447,8 % 0,01719616
TOPLAM GİDERLER
1.144.633,77 % 1,58126761
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.387.100,34 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790251
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,11
|Açılış
|: 275,51
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71