***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.633,84 % 0,01524228Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00080874Bağımsız Denetim Ücreti1.153,81 % 0,01076402Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.215,39 % 0,02066762Fon Yönetim Ücreti152.461,41 % 1,42232976Hisse Senedi Komisyonu1.273,24 % 0,0118782Tahvil Bono Komisyonu34,7 % 0,00032372Gecelik Ters Repo Komisyonu2.201,05 % 0,02053384Vadeli Ters Repo Komisyonu1.023,32 % 0,00954667Borsa Para Piyasası Komisyonu375,21 % 0,00350038Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.740 % 0,01623266Türev Araçlar Komisyonu1.242,44 % 0,01159086Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.473,46 % 0,06972075TOPLAM GİDERLER172.914,56 % 1,61313951DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.719.132,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790252BIST