***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri886,55 % 0,01593024Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00155772Bağımsız Denetim Ücreti1.730,39 % 0,03109304Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.654,18 % 0,02972363Fon Yönetim Ücreti93.588,85 % 1,6816796Hisse Senedi Komisyonu2.255,65 % 0,04053133Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu827,29 % 0,01486541Vadeli Ters Repo Komisyonu375,76 % 0,00675196Borsa Para Piyasası Komisyonu80,38 % 0,00144433Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.187,8 % 0,02134334Türev Araçlar Komisyonu935,76 % 0,01681449Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.162,62 % 0,0568285TOPLAM GİDERLER106.771,92 % 1,91856359DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.565.200,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790253BIST