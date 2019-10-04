***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
886,55 % 0,01593024
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00155772
Bağımsız Denetim Ücreti
1.730,39 % 0,03109304
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.654,18 % 0,02972363
Fon Yönetim Ücreti
93.588,85 % 1,6816796
Hisse Senedi Komisyonu
2.255,65 % 0,04053133
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
827,29 % 0,01486541
Vadeli Ters Repo Komisyonu
375,76 % 0,00675196
Borsa Para Piyasası Komisyonu
80,38 % 0,00144433
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.187,8 % 0,02134334
Türev Araçlar Komisyonu
935,76 % 0,01681449
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.162,62 % 0,0568285
TOPLAM GİDERLER
106.771,92 % 1,91856359
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.565.200,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790253
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0028
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71