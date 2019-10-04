***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.661,48 % 0,01714487Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00040593Bağımsız Denetim Ücreti2.183,14 % 0,01022255Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.592,31 % 0,02150348Fon Yönetim Ücreti319.496,13 % 1,49603974Hisse Senedi Komisyonu19,5 % 0,00009131Tahvil Bono Komisyonu635,23 % 0,00297446Gecelik Ters Repo Komisyonu3.872,87 % 0,0181347Vadeli Ters Repo Komisyonu1.383,32 % 0,00647739Borsa Para Piyasası Komisyonu1.082,11 % 0,00506698Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.389 % 0,00650399Türev Araçlar Komisyonu557,46 % 0,0026103Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.770,54 % 0,05511552TOPLAM GİDERLER350.729,78 % 1,64229122DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.356.125,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790254BIST