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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2019 15:04
GÜNCEL HABERLER

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Yok
Açıklama

2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.661,48 % 0,01714487
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00040593
Bağımsız Denetim Ücreti
2.183,14 % 0,01022255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.592,31 % 0,02150348
Fon Yönetim Ücreti
319.496,13 % 1,49603974
Hisse Senedi Komisyonu
19,5 % 0,00009131
Tahvil Bono Komisyonu
635,23 % 0,00297446
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.872,87 % 0,0181347
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.383,32 % 0,00647739
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.082,11 % 0,00506698
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.389 % 0,00650399
Türev Araçlar Komisyonu
557,46 % 0,0026103
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.770,54 % 0,05511552
TOPLAM GİDERLER
350.729,78 % 1,64229122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.356.125,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790254


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