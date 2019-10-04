***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.661,48 % 0,01714487
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00040593
Bağımsız Denetim Ücreti
2.183,14 % 0,01022255
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.592,31 % 0,02150348
Fon Yönetim Ücreti
319.496,13 % 1,49603974
Hisse Senedi Komisyonu
19,5 % 0,00009131
Tahvil Bono Komisyonu
635,23 % 0,00297446
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.872,87 % 0,0181347
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.383,32 % 0,00647739
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.082,11 % 0,00506698
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.389 % 0,00650399
Türev Araçlar Komisyonu
557,46 % 0,0026103
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.770,54 % 0,05511552
TOPLAM GİDERLER
350.729,78 % 1,64229122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.356.125,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790254
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71