***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.115,62 % 0,01665305
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00017789
Bağımsız Denetim Ücreti
1.656,36 % 0,00339881
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.784 % 0,06521999
Fon Yönetim Ücreti
365.866,84 % 0,75074985
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
292,45 % 0,0006001
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.463,9 % 0,00300389
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.506,66 % 0,03181929
TOPLAM GİDERLER
424.772,52 % 0,87162288
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.733.521,32 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790255
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0044
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,49
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71