***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.115,62 % 0,01665305Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00017789Bağımsız Denetim Ücreti1.656,36 % 0,00339881Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.784 % 0,06521999Fon Yönetim Ücreti365.866,84 % 0,75074985Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu292,45 % 0,0006001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.463,9 % 0,00300389Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.506,66 % 0,03181929TOPLAM GİDERLER424.772,52 % 0,87162288DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.733.521,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790255BIST