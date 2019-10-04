***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
416,79 % 0,01531867
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,0031862
Bağımsız Denetim Ücreti
1.057,09 % 0,03885221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
762,63 % 0,02802965
Fon Yönetim Ücreti
29.711,08 % 1,09199896
Hisse Senedi Komisyonu
380,31 % 0,01397789
Tahvil Bono Komisyonu
3,7 % 0,00013599
Gecelik Ters Repo Komisyonu
680,62 % 0,02501546
Vadeli Ters Repo Komisyonu
308,63 % 0,01134337
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,85 % 0,00017826
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03075569
Türev Araçlar Komisyonu
705,23 % 0,02591997
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.875,29 % 0,17918607
TOPLAM GİDERLER
39.829,71 % 1,46389838
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.720.797,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790256
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71