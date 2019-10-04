***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri416,79 % 0,01531867Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,0031862Bağımsız Denetim Ücreti1.057,09 % 0,03885221Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri762,63 % 0,02802965Fon Yönetim Ücreti29.711,08 % 1,09199896Hisse Senedi Komisyonu380,31 % 0,01397789Tahvil Bono Komisyonu3,7 % 0,00013599Gecelik Ters Repo Komisyonu680,62 % 0,02501546Vadeli Ters Repo Komisyonu308,63 % 0,01134337Borsa Para Piyasası Komisyonu4,85 % 0,00017826Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,03075569Türev Araçlar Komisyonu705,23 % 0,02591997Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.875,29 % 0,17918607TOPLAM GİDERLER39.829,71 % 1,46389838DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.720.797,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790256BIST