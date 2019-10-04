***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri290.922,35 % 0,01736035Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000517Bağımsız Denetim Ücreti8.968,86 % 0,0005352Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.570,26 % 0,00946244Fon Yönetim Ücreti11.123.843,8 % 0,66379864Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.615,66 % 0,00021576Gecelik Ters Repo Komisyonu1.384.447,4 % 0,08261482Vadeli Ters Repo Komisyonu488.577,09 % 0,0291551Borsa Para Piyasası Komisyonu264.315,26 % 0,01577262Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00004993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.492,88 % 0,00098419TOPLAM GİDERLER13.740.677,05 % 0,81995423DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.675.785.865,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790257BIST