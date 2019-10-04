***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
290.922,35 % 0,01736035
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000517
Bağımsız Denetim Ücreti
8.968,86 % 0,0005352
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
158.570,26 % 0,00946244
Fon Yönetim Ücreti
11.123.843,8 % 0,66379864
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.615,66 % 0,00021576
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.384.447,4 % 0,08261482
Vadeli Ters Repo Komisyonu
488.577,09 % 0,0291551
Borsa Para Piyasası Komisyonu
264.315,26 % 0,01577262
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00004993
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.492,88 % 0,00098419
TOPLAM GİDERLER
13.740.677,05 % 0,81995423
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.675.785.865,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790257
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71