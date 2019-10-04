***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20,6 % 0,01523381Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,06410771Bağımsız Denetim Ücreti779,71 % 0,57659966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri260,08 % 0,19233053Fon Yönetim Ücreti1.269,92 % 0,93911254Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu93,5 % 0,06914374Vadeli Ters Repo Komisyonu44,28 % 0,03274529Borsa Para Piyasası Komisyonu150,85 % 0,11155437Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,61881801Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.388,22 % 3,24511183TOPLAM GİDERLER7.930,65 % 5,8647575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.225,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790258BIST