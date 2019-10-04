***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri493,95 % 0,01483971Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00260442Bağımsız Denetim Ücreti1.057,09 % 0,03175809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri515,38 % 0,01548353Fon Yönetim Ücreti1.817,46 % 0,05460183Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu862,47 % 0,02591113Vadeli Ters Repo Komisyonu380,86 % 0,01144215Borsa Para Piyasası Komisyonu219,33 % 0,00658932Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,02513993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.332,57 % 0,13016312TOPLAM GİDERLER10.602,6 % 0,31853321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.328.569,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790259BIST