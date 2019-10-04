***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri524,8 % 0,01497461Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00247361Bağımsız Denetim Ücreti1.000,97 % 0,02856162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.203,02 % 0,0343269Fon Yönetim Ücreti47.837,79 % 1,36500058Hisse Senedi Komisyonu1.607,74 % 0,04587516Tahvil Bono Komisyonu5,76 % 0,00016436Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,0238772Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.184,88 % 0,09087717TOPLAM GİDERLER56.288,45 % 1,6061312DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.504.598,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790260BIST