***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.824,78 % 0,01745425Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00053566Bağımsız Denetim Ücreti1.057,09 % 0,00653173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri620,11 % 0,00383164Fon Yönetim Ücreti121.500,73 % 0,75075003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu165,3 % 0,00102138Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar9.158,3 % 0,05658891Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.141,93 % 0,03177186TOPLAM GİDERLER140.554,93 % 0,86848547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.183.912,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790261BIST