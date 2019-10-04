***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri22.291,71 % 0,01503819Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00005848Bağımsız Denetim Ücreti2.390,44 % 0,00161261Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.383 % 0,02117126Fon Yönetim Ücreti1.663.229,81 % 1,12203002Hisse Senedi Komisyonu673,54 % 0,00045438Tahvil Bono Komisyonu2.760,69 % 0,00186239Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.463,9 % 0,00098756Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.140,29 % 0,00953917TOPLAM GİDERLER1.738.420,07 % 1,17275406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ148.233.984,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790262BIST