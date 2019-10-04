***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri91.151,67 % 0,01669639Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001588Bağımsız Denetim Ücreti2.894,2 % 0,00053013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.692,85 % 0,02100846Fon Yönetim Ücreti5.961.627,07 % 1,09200001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu35.549,09 % 0,00651158Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00015328Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.602,09 % 0,00249151TOPLAM GİDERLER6.220.440,46 % 1,13940724DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ545.936.541,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790263BIST