***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
91.151,67 % 0,01669639
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001588
Bağımsız Denetim Ücreti
2.894,2 % 0,00053013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
114.692,85 % 0,02100846
Fon Yönetim Ücreti
5.961.627,07 % 1,09200001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
35.549,09 % 0,00651158
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00015328
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.602,09 % 0,00249151
TOPLAM GİDERLER
6.220.440,46 % 1,13940724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
545.936.541,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790263
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 275,51
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71