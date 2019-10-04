***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
78.124,87 % 0,01591075
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00001766
Bağımsız Denetim Ücreti
3.975,74 % 0,00080969
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
137.737,82 % 0,02805141
Fon Yönetim Ücreti
7.550.621,02 % 1,53774424
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
26.457,65 % 0,00538831
Gecelik Ters Repo Komisyonu
111.185,42 % 0,0226438
Vadeli Ters Repo Komisyonu
36.922,44 % 0,00751955
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.544,68 % 0,00377677
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00017042
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
46.608,01 % 0,00949209
TOPLAM GİDERLER
8.011.101,14 % 1,63152469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
491.019.301,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790264
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0123
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71