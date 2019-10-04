***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri78.124,87 % 0,01591075Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00001766Bağımsız Denetim Ücreti3.975,74 % 0,00080969Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri137.737,82 % 0,02805141Fon Yönetim Ücreti7.550.621,02 % 1,53774424Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26.457,65 % 0,00538831Gecelik Ters Repo Komisyonu111.185,42 % 0,0226438Vadeli Ters Repo Komisyonu36.922,44 % 0,00751955Borsa Para Piyasası Komisyonu18.544,68 % 0,00377677Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00017042Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.608,01 % 0,00949209TOPLAM GİDERLER8.011.101,14 % 1,63152469DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ491.019.301,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790264BIST