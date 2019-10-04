***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
355.134,2 % 0,01714148
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000418
Bağımsız Denetim Ücreti
16.732,9 % 0,00080766
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
238.607,42 % 0,01151701
Fon Yönetim Ücreti
13.631.646,07 % 0,65796703
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.150,17 % 0,00058646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.649.599,56 % 0,07962223
Vadeli Ters Repo Komisyonu
419.681,21 % 0,02025701
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218.881,72 % 0,0105649
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.112,9 % 0,00005372
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
171.068,97 % 0,00825709
TOPLAM GİDERLER
16.714.701,81 % 0,80677877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.071.782.551,29 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790265
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71