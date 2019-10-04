***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri355.134,2 % 0,01714148Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000418Bağımsız Denetim Ücreti16.732,9 % 0,00080766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri238.607,42 % 0,01151701Fon Yönetim Ücreti13.631.646,07 % 0,65796703Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.150,17 % 0,00058646Gecelik Ters Repo Komisyonu1.649.599,56 % 0,07962223Vadeli Ters Repo Komisyonu419.681,21 % 0,02025701Borsa Para Piyasası Komisyonu218.881,72 % 0,0105649Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.112,9 % 0,00005372Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler171.068,97 % 0,00825709TOPLAM GİDERLER16.714.701,81 % 0,80677877DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.071.782.551,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790265BIST