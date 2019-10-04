***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
57.896,74 % 0,01735728
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00002599
Bağımsız Denetim Ücreti
3.021,5 % 0,00090584
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
95.592,09 % 0,02865824
Fon Yönetim Ücreti
4.216.289,06 % 1,26403164
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.268,3 % 0,00247881
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95.820,43 % 0,0287267
Vadeli Ters Repo Komisyonu
39.186,91 % 0,01174813
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.565,58 % 0,00256794
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00025087
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.760,25 % 0,00592407
TOPLAM GİDERLER
4.545.324,35 % 1,3626755
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
333.558.822,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790266
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71