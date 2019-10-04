***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri57.896,74 % 0,01735728Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00002599Bağımsız Denetim Ücreti3.021,5 % 0,00090584Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.592,09 % 0,02865824Fon Yönetim Ücreti4.216.289,06 % 1,26403164Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.268,3 % 0,00247881Gecelik Ters Repo Komisyonu95.820,43 % 0,0287267Vadeli Ters Repo Komisyonu39.186,91 % 0,01174813Borsa Para Piyasası Komisyonu8.565,58 % 0,00256794Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00025087Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.760,25 % 0,00592407TOPLAM GİDERLER4.545.324,35 % 1,3626755DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ333.558.822,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790266BIST