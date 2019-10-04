***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri37.219,06 % 0,01860622Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00004334Bağımsız Denetim Ücreti2.798,28 % 0,00139889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.589,06 % 0,0282895Fon Yönetim Ücreti2.184.388,57 % 1,09199998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.875,05 % 0,00843602Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00041833Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.473,55 % 0,00573575TOPLAM GİDERLER2.310.267,06 % 1,15492803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ200.035.586,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790267BIST