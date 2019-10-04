***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklama2019/3. Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri539.195,64 % 0,01625782Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000261Bağımsız Denetim Ücreti15.471,66 % 0,0004665Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri479.192,53 % 0,01444861Fon Yönetim Ücreti21.846.260 % 0,65870813Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.876,43 % 0,0004184Gecelik Ters Repo Komisyonu2.260.442,85 % 0,06815684Vadeli Ters Repo Komisyonu709.633,18 % 0,02139685Borsa Para Piyasası Komisyonu322.782,96 % 0,00973255Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,00002523Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.282,61 % 0,00052111TOPLAM GİDERLER26.205.061,35 % 0,79013465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.316.531.077 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790268BIST