***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2019 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Açıklama
2019/3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
539.195,64 % 0,01625782
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000261
Bağımsız Denetim Ücreti
15.471,66 % 0,0004665
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
479.192,53 % 0,01444861
Fon Yönetim Ücreti
21.846.260 % 0,65870813
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.876,43 % 0,0004184
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.260.442,85 % 0,06815684
Vadeli Ters Repo Komisyonu
709.633,18 % 0,02139685
Borsa Para Piyasası Komisyonu
322.782,96 % 0,00973255
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,00002523
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.282,61 % 0,00052111
TOPLAM GİDERLER
26.205.061,35 % 0,79013465
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.316.531.077 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790268
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,43
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71