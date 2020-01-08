***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 15:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Aralık '19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
751.896,31 % 0,0206753
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000238
Bağımsız Denetim Ücreti
28.828,44 % 0,00079271
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.139.555,98 % 0,03133498
Fon Yönetim Ücreti
76.988.716,28 % 2,117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
119.467,09 % 0,00328505
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.263.788,74 % 0,03475108
Vadeli Ters Repo Komisyonu
445.946,78 % 0,01226244
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.473,05 % 0,00028798
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00002903
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.183,09 % 0,00096745
TOPLAM GİDERLER
80.784.998,15 % 2,2213884
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.636.689.477,5088 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809154
BIST
15:54112.859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 259,03
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:545,9531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0197
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:546,6203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0371
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:54301,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 301,64
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.837
|% 14,93
|
|BRYAT
|73,75
|16.098.989
|% 13,11
|
|HUBVC
|19,12
|75.654.454
|% 12,54
|
|TIRE
|5,66
|245.300.083
|% 12,52
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|67.792.468
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,54
|1.858.986.795
|% -0,07
|
|ASELS
|22,40
|672.607.430
|% 0,00
|
|GARAN
|11,00
|442.459.776
|% 3,48
|
|PETKM
|3,70
|433.125.635
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|427.749.443
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|373.555.117
|% 0,63
|
|THYAO
|13,54
|1.858.986.795
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,62
|319.825.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.657.062
|% -0,71
|
|ODAS
|2,13
|252.644.403
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7715
|7,8105
|% -0,52
|
|Frank
|6,1021
|6,1389
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|0,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,11
|