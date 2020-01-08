***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri751.896,31 % 0,0206753Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000238Bağımsız Denetim Ücreti28.828,44 % 0,00079271Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.139.555,98 % 0,03133498Fon Yönetim Ücreti76.988.716,28 % 2,117Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu119.467,09 % 0,00328505Gecelik Ters Repo Komisyonu1.263.788,74 % 0,03475108Vadeli Ters Repo Komisyonu445.946,78 % 0,01226244Borsa Para Piyasası Komisyonu10.473,05 % 0,00028798Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00002903Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.183,09 % 0,00096745TOPLAM GİDERLER80.784.998,15 % 2,2213884DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.636.689.477,5088 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809154BIST