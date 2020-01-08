***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.292,28 % 0,06410365Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00076206Bağımsız Denetim Ücreti3.094,44 % 0,02720204Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.718,95 % 0,02390125Fon Yönetim Ücreti255.772,69 % 2,24840011Hisse Senedi Komisyonu28.519,96 % 0,25070808Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.290,44 % 0,028925Vadeli Ters Repo Komisyonu904,53 % 0,00795138Borsa Para Piyasası Komisyonu242,68 % 0,00213331Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.502,7 % 0,01320966Türev Araçlar Komisyonu1.142,47 % 0,01004302Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.282,8 % 0,03764846TOPLAM GİDERLER308.850,63 % 2,71498803DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.375.763,9854 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809155BIST