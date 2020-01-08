***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.145,71 % 0,02153525Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00030377Bağımsız Denetim Ücreti3.873,94 % 0,01357472Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.222,46 % 0,02180419Fon Yönetim Ücreti570.815,03 % 2,00019959Hisse Senedi Komisyonu19,5 % 0,00006833Tahvil Bono Komisyonu2.257,86 % 0,00791179Gecelik Ters Repo Komisyonu9.710,2 % 0,03402562Vadeli Ters Repo Komisyonu2.978,52 % 0,01043707Borsa Para Piyasası Komisyonu1.194,61 % 0,00418605Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.703,9 % 0,00597066Türev Araçlar Komisyonu914,44 % 0,0032043Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.258,38 % 0,05346707TOPLAM GİDERLER621.181,24 % 2,17668841DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.537.903,5354 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809156BIST