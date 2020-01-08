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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 15:33
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Aralık '19 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.145,71 % 0,02153525
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00030377
Bağımsız Denetim Ücreti
3.873,94 % 0,01357472
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.222,46 % 0,02180419
Fon Yönetim Ücreti
570.815,03 % 2,00019959
Hisse Senedi Komisyonu
19,5 % 0,00006833
Tahvil Bono Komisyonu
2.257,86 % 0,00791179
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.710,2 % 0,03402562
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.978,52 % 0,01043707
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.194,61 % 0,00418605
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.703,9 % 0,00597066
Türev Araçlar Komisyonu
914,44 % 0,0032043
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.258,38 % 0,05346707
TOPLAM GİDERLER
621.181,24 % 2,17668841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.537.903,5354 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809156


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.369.837 % 14,93  
BRYAT 73,75 16.098.989 % 13,11  
HUBVC 19,12 75.654.454 % 12,54  
TIRE 5,66 245.300.083 % 12,52  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7715 7,8105 % -0,52  
Frank 6,1021 6,1389 % -0,39  
Riyal 1,5814 1,5893 % -0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 0,96  
Altın Gr. 302 302 0,05  
Cumhuriyet 2.003 2.033 5,00  
Tam 1.994 2.044 5,56  
Yarım 964 989 2,69  
Çeyrek 483 494 1,35  
Gümüş.Ons 18,28 18,32 -0,07  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 -0,01  
B. Petrol 68,16 68,16 -0,11  
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