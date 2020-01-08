***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.591,98 % 0,02565732Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00015243Bağımsız Denetim Ücreti3.026,56 % 0,00532165Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.413,04 % 0,07985049Fon Yönetim Ücreti570.858,55 % 1,00374994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.212,42 % 0,00213182Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.682,8 % 0,00295889Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.228,77 % 0,04084353TOPLAM GİDERLER660.100,81 % 1,16066607DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.872.586,2513 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809157BIST