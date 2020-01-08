***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri572 % 0,02056475Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00311671Bağımsız Denetim Ücreti1.922,22 % 0,06910833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.152,53 % 0,04143616Fon Yönetim Ücreti40.609,3 % 1,45999987Hisse Senedi Komisyonu495,37 % 0,01780972Tahvil Bono Komisyonu5,5 % 0,00019774Gecelik Ters Repo Komisyonu894,42 % 0,0321565Vadeli Ters Repo Komisyonu397,47 % 0,01428998Borsa Para Piyasası Komisyonu12,16 % 0,00043718Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,0379549Türev Araçlar Komisyonu861,42 % 0,03097008Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.483,8 % 0,23310786TOPLAM GİDERLER54.548,58 % 1,96114978DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.781.459,1567 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809158BIST