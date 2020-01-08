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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Aralık '19 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
572 % 0,02056475
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00311671
Bağımsız Denetim Ücreti
1.922,22 % 0,06910833
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.152,53 % 0,04143616
Fon Yönetim Ücreti
40.609,3 % 1,45999987
Hisse Senedi Komisyonu
495,37 % 0,01780972
Tahvil Bono Komisyonu
5,5 % 0,00019774
Gecelik Ters Repo Komisyonu
894,42 % 0,0321565
Vadeli Ters Repo Komisyonu
397,47 % 0,01428998
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12,16 % 0,00043718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0379549
Türev Araçlar Komisyonu
861,42 % 0,03097008
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.483,8 % 0,23310786
TOPLAM GİDERLER
54.548,58 % 1,96114978
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.781.459,1567 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809158


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 33.351,00 1.179.463 % 15,00  
DAGHL 3,31 35.369.837 % 14,93  
BRYAT 74,35 16.022.922 % 14,03  
TIRE 5,67 244.952.425 % 12,72  
HUBVC 19,07 75.513.665 % 12,24  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7727 7,8116 % -0,50  
Frank 6,1015 6,1383 % -0,40  
Riyal 1,5815 1,5894 % -0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 0,35  
Altın Gr. 302 302 0,32  
Cumhuriyet 2.003 2.033 5,00  
Tam 1.996 2.046 7,18  
Yarım 965 990 3,47  
Çeyrek 484 495 1,74  
Gümüş.Ons 18,23 18,28 -0,12  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 -0,01  
B. Petrol 68,08 68,08 -0,19  
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