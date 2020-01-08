***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri465.352,63 % 0,02163964Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00000403Bağımsız Denetim Ücreti15.375,78 % 0,000715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri225.728,7 % 0,01049675Fon Yönetim Ücreti20.946.734,79 % 0,97405667Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.615,66 % 0,00016813Gecelik Ters Repo Komisyonu2.426.478,83 % 0,11283515Vadeli Ters Repo Komisyonu817.470,09 % 0,03801367Borsa Para Piyasası Komisyonu265.363,55 % 0,01233983Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,00004909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.795,61 % 0,00101353TOPLAM GİDERLER25.189.058,03 % 1,17133148DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.150.463.674,4995 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809159BIST