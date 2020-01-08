***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 15:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Aralık '19 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
465.352,63 % 0,02163964
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000403
Bağımsız Denetim Ücreti
15.375,78 % 0,000715
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
225.728,7 % 0,01049675
Fon Yönetim Ücreti
20.946.734,79 % 0,97405667
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.615,66 % 0,00016813
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.426.478,83 % 0,11283515
Vadeli Ters Repo Komisyonu
817.470,09 % 0,03801367
Borsa Para Piyasası Komisyonu
265.363,55 % 0,01233983
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00004909
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.795,61 % 0,00101353
TOPLAM GİDERLER
25.189.058,03 % 1,17133148
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.150.463.674,4995 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809159
BIST
15:55112.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 247,97
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:555,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0198
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:556,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0382
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:55301,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 301,80
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.369.837
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|16.022.922
|% 14,03
|
|TIRE
|5,67
|244.952.425
|% 12,72
|
|HUBVC
|19,07
|75.513.665
|% 12,24
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,24
|67.630.775
|% -13,69
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.852.344.214
|% 0,00
|
|ASELS
|22,40
|670.878.490
|% 0,00
|
|GARAN
|11,02
|441.585.278
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|433.000.047
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|427.333.967
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,62
|372.712.109
|% 1,25
|
|THYAO
|13,55
|1.852.344.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|319.622.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.623.899
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|252.374.121
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7727
|7,8116
|% -0,50
|
|Frank
|6,1015
|6,1383
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5815
|1,5894
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|0,35
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|7,18
|
|Yarım
|965
|990
|3,47
|
|Çeyrek
|484
|495
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,19
|
Seans Raporu
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16:07FMIZP
Yüzde 7.13 oranında artışla 49.30 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 257 adet işlem
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16:05TIRE
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16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 749, 03 artarak (% 0.55 ) 137, 324
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16:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, THYAO, KRDMD
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16:04XU100
Endeks 113, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 8, 810.00 milyon TL de