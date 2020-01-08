***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaAralık '19 Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.036,61 % 0,8715645Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,69 % 0,00290191Bağımsız Denetim Ücreti1.405,38 % 0,0470445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri299,74 % 0,01003367Fon Yönetim Ücreti7.371,11 % 0,24674479Hisse Senedi Komisyonu2,55 % 0,00008536Tahvil Bono Komisyonu1,33 % 0,00004452Gecelik Ters Repo Komisyonu112,29 % 0,00375886Vadeli Ters Repo Komisyonu51,99 % 0,00174034Borsa Para Piyasası Komisyonu271,75 % 0,00909672Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,03533911Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.853,87 % 0,19595582TOPLAM GİDERLER42.549,01 % 1,4243101DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.987.341,7395 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809160BIST